Хоккеистка из Ижевска отметилась голевым пасом в первом матче российской сборной на Олимпиаде

В следующем матче россиянки встретятся с действующими олимпийскими чемпионками из США. Фото: Федерация хоккея России

Сегодня, 4 февраля, женская сборная России по хоккею провела свой первый матч в рамках зимней Олимпиады в Пекине. Россиянки одержали уверенную победу над сборной Швейцарии со счетом 5:2.

29-летняя уроженка Ижевска, защитник уфимского клуба «Агидель» Мария Печникова при счете 2:2 в середине второго периода отдала голевую передачу на Анну Шибанову, в результате чего российская сборная вырвалась вперед.

Завтра, 5 февраля, наши хоккеистки сыграют с действующими олимпийскими чемпионками из США. Начало матча в 17:10 по ижевскому времени.

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