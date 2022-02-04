Похитившего полуторагодовалого ребенка в Ижевске мужчину выдворят в Узбекистан

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Удмуртии суд вынес постановление в отношении 31-летнего уроженца Республики Узбекистан. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, до 5 февраля 2019 года он состоял на миграционном учете в Санкт-Петербурге, после чего находился в России без постановки на учет и уклонялся от выезда из страны.

«За нарушение миграционного законодательства привлекался в 2020 году к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 000 рублей и принудительному выдворению в Узбекистан.

Напомним, мужчина подозревается в похищении 1,5-годовалого ребенка, которое произошло в Ижевске днем 2 февраля. По версии следствия, подозреваемый вышел с ребенком на прогулку, однако обратно они не вернулись. На следующий день мужчину задержали в Казани. Выяснилось, что задержанный считает себя биологическим отцом ребенка. Он пояснил правоохранителям, что намеревался воспитывать сына самостоятельно.

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