Отремонтированный дом купца Охизина в Ижевске планируют открыть в 2022 году

Сейчас в здании 1914 года постройки располагается Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского. Фото: izh.ru

Основной объем ремонтных работ в доме купца Охизина на улице Пастухова в Ижевске уже завершен. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент ведется чистовая отделка внутренних помещений.

Фото: izh.ru

В частности, укреплены основания фундаментов и стен, обновлена кровля, полностью выполнен ремонт фасадов, заменены оконные и дверные блоки, обустроены входные группы, восстановлены деревянные конструкции перекрытий, полностью заменены полы. Смонтированы новые системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, вентиляция и электропроводка. Установлено два подъемника для маломобильных граждан.

Фото: izh.ru

Отмечается, что в ходе ремонта строители сохранили декоративные элементы на фасаде здания, арочные проемы окон, балкон и старинную кирпичную кладку. Одна из стен внутри останется неоштукатуренной – ее покроют специальным раствором.

Фото: izh.ru

Напомним, в начале августа 2021 года городской глава Олег Бекмеметьев сообщил о старте подготовительных работ к капитальному ремонту здания. Сейчас в здании 1914 года постройки располагается Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

«По национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в текущем году для нужд учреждения будут закуплены акустическое пианино, балетный станок, проектор, экран, колонки, прожектор, столы и стулья, новые учебные материалы. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отремонтированное здание планируют открыть уже в новом учебном году.

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