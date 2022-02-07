Школы Сарапула отправили на удаленку

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Школы и учреждения дополнительного образования Сарапула до 13 февраля переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
Решение было принято на основании протокола оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса на территории города.
«Данная меры позволит сократить количество заболевших детей и прервать цепочку передачи инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
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