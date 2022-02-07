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Происшествия7 февраля 2022 7:13

Женщина и 6-летний ребенок получили травмы в ДТП на улице Ворошилова в Ижевске

Две иномарки столкнулись на нерегулируемом перекрестке
Дмитрий Коренев
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ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В минувшую субботу, 5 февраля, около 10:45, в Ижевске на нерегулируемом перекрестке напротив дома №46 по улице Ворошилова произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 38-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущества при выезде со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем Opel Astra с 22-летним мужчиной за рулем.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля «Рено Логан» - 37-летняя женщина и шестилетний мальчик, находящийся в детском удерживающем устройстве - получили травмы», — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при выезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге, независимо от направления их движения.

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