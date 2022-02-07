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Происшествия7 февраля 2022 8:01

Троих жителей Удмуртии подозревают в отмывании доходов от наркоторговли через биткоины

По данным следствия, таким образом они заработали более 650 тысяч рублей
Дмитрий Коренев
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По данным следствия, подозреваемые производили закладки наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах. Фото: архив КП в Ижевске

По данным следствия, подозреваемые производили закладки наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах. Фото: архив КП в Ижевске

Троих жителей Удмуртии (17, 20 и 21 год) подозревают в легализации (отмывании) денег, полученных в результате торговли наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2021 года подозреваемые в составе преступного сообщества из 13 человек производили закладки наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего сбыта на территории Удмуртии. Оплату за «товар» подозреваемые получали в криптовалюте «биткоин» (Bitcoin, BTC), после чего конвертировали ее в российские рубли и распоряжались по своему усмотрению.

«Сумма легализованных денежных средств, полученных от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, составила более 650 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенных подозреваемыми преступлений.

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