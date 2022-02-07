200 коек для больных коронавирусом дополнительно развернут в Удмуртии

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На сегодняшний день в Удмуртии открыто 1656 коек для больных новой коронавирусной инфекцией, из которых свободно 190, или 11,5% при целевом показателе в 20%. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в ходе аппаратного совещания при главе региона.

«Сегодня мы разворачиваем дополнительные 200 коек на базе городской клинической больницы №8», - заявила она.

На данный момент на амбулаторном и стационарном этапах наблюдаются 34 282 жителя Удмуртии, из них 4 845 детей и 3 330 человек старше 60 лет. Обе прививки против коронавируса сделали 58% жителей, подлежащих вакцинации.

Напомним, в Удмуртии омикрон-штамм полностью вытеснил штамм «дельта».

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