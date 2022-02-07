В Удмуртии начали выписывать больничные листы дистанционно

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С сегодняшнего дня поликлиники Удмуртии могут открывать и закрывать листки нетрудоспособности дистанционно. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в ходе аппаратного совещания при главе региона.

Напомним, о проработке такой возможности для пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса стало известно 4 февраля.

Также вице-премьер напомнила, что в России отменена изоляция контактных лиц, а тем, кто лечится от коронавируса 7 и более дней, при выписке больше не нужно сдавать повторный ПЦР-тест.

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