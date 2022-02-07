Двух 36-летних жителей Башкортостана нашли мертвыми в кабине «Газели» в Удмуртии

Установлено, что мужчины везли коммерческий груз из Башкортостана в Кировскую область. Фото: pixabay.com

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двух 36-летних жителей Башкортостана. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК, 6 февраля их тела обнаружили в кабине «Газели» у придорожного кафе в Ярском районе республики.

Установлено, что мужчины везли коммерческий груз из Башкортостана в Кировскую область. 5 февраля текущего года около 22:00 они поужинали в кафе и вернулись в машину. На следующий день владелец заведения обратился в оперативные службы и сообщил, что автомобиль в течение суток припаркован у кафе с работающим двигателем.

«При осмотре места происшествия телесные повреждения на них не обнаружены, имелся запах выхлопных газов, отравление которыми, предположительно, и явилось причиной смерти мужчин», — говорится в сообщении.

В рамках проверки опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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