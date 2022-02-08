Две женщины с перцовым баллончиком напали на тракториста в Ижевске

Фото: Фокин Алексей

На тракториста, который чистил снег в частном секторе Ленинского района Ижевска, напали две женщины. У них был перцовый баллончик. Об этом «Комсомолке» рассказали в подрядной организации «Строй 18».

ЧП произошло 4 февраля. Во время того, как тракторист поворачивал с улицы Локомотивной на Вологодскую, на дорогу выскочила женщина. Водитель затормозил. И в этот момент вторая женщина открыла дверь, прыснула водителю в глаза перцовым баллончиком и выругалась.

Тракторист написал заявление в полицию.

По словам замдиректора организации Александра Борисова, жители частного сектора нередко препятствуют работе, не дают проезжать трактору или грейдеру, грубят и угрожают. В этом же случае не было понятно, из-за чего все произошло.

По словам представителя подрядчика, технология очистки предполагает, что сначала трактор чистит дорогу и создает вал. Как раз эти валы приходится расчищать жителям самим, и они не всегда адекватно на это реагируют.

«Снега в этом году много, а улицы в частном секторе как правило узкие. Понятно, что валы на всех обочинах. Автомобилисты жалуются, просят, чтобы почистили снег. А пешеходы, у которых нет машин, начинают бросаться на тракторы, мол, мы чистим сами, не нужно проезжать. Они бросаются с лопатами, протыкают колеса вилами, кидают камни», — говорит Александр Борисов.

Отметим, снег из частного сектора вывозят только, если микрорайон подвержен подтоплению. Процесс начнется в конце февраля и продолжится в марте.

Напомним, сейчас общий объем вывезенного снега из города составляет более 650 тысяч кубических метров. Ранее столько же вывозили за весь зимний сезон.

Ранее своими откровениями о профессии с КП делился оператор дорожной машины.

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