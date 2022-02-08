Грабитель из Удмуртии погиб при взрыве банкомата в Подмосковье

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В ночь с 6 на 7 февраля в подмосковной Ивантеевке произошла резонансная попытка ограбления. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в отделение одного из банков вошли двое мужчин и в попытке добраться до денежных средств взорвали банкомат, однако перестарались.

Одного из грабителей убило осколками. Второй выжил и скрылся с места преступления.

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское». Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», – сообщили в ведомстве.

Погибший грабитель также оказался уроженцем Удмуртии 1976 год рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 158 УК РФ.

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