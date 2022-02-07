Водитель «пятнашки» погиб в столкновении с «десяткой» на трассе в Удмуртии

Смертельное ДТП произошло в Красногорском районе Удмуртии. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 7 февраля, около 15:00, на пятом километре автодороги Красногорское – Валамаз в Красногорском районе Удмуртии произошла смертельная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, по предварительным данным, водитель «ВАЗ-2115» 1989 года рождения не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель «пятнашки» получил смертельную травму и скончался на месте происшествия. Водитель и его пассажиры – женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения – получили травмы различной степени тяжести.

«По факту происшествия проводится расследование», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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