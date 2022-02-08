Более 13 тысяч жителей Ижевска заболели ОРВИ за минувшую неделю

Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей до 6 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 31 января по 6 февраля в Удмуртии выявлено 26 424 случая заболевания ОРВИ, в том числе 11 693 (44,3%) — это дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По-прежнему наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей до 6 лет. Так, в возрастной категории до 2 лет за неделю зарегистрировали 1 816 заболевших, в возрасте 3-6 лет – 3 456.

«В Ижевске за минувшую неделю ОРВИ заболело 13 022 человека (49,3% от общего количества заболевших в регионе), в т.ч. 4 905 – детей до 14 лет», – говорится в сообщении.

С начала эпидсезона в республике лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания гриппом A и 2 случая гриппа B.

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