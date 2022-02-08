Коронавирус в Удмуртии 8 февраля: 232 госпитализации и 2044 новых заболевших

1 659 человек выздоровели Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на утро 8 февраля в Удмуртии выявлено 2 044 новых случая коронавируса (новый максимум с начала пандемии). Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 255 детей до 14 лет и 164 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 232 человека.

За сутки в республике проведено 14 175 тестирований на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 37 302 человека.

Зафиксировано 8 смертей. Женщинам было 82, 83 года; мужчинам - 65, 71, 74, 82, 89, 93 года.

1 659 человек выздоровели, их выписали из больницы.

1 103 пациента ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 192 - в тяжелом состоянии, из них 38 - на ИВЛ.

Всего на 8 февраля в Удмуртии зарегистрировано 102 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 83 756 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 542 летальных исхода.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 687 966 жителей Удмуртии. Из них 538 848 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 048 человек. 106 966 человек ревакцинировались.

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