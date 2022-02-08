11-летнюю девочку сбили на переходе в Ижевске

Водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 7 февраля, около 13:30, напротив дома №2 по улице 30 лет Победы в Ижевске произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД России по Удмуртии, 53-летний водитель Opel Mokka сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП ребенок получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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