Внедорожник оказался в сугробе после столкновения с учебным авто в Ижевске

Фото: Фанис Исмагилов, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 8 февраля, перед пешеходным переходом около трамвайной остановки «Молдавская» в Ижевске произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщают очевидцы, белый внедорожник столкнулся с учебным автомобилем, после чего въехал в сугроб на обочине.

Фото: Шамиль Ахтямзянов, vk.com/udmurtiya18rus

Фото: Шамиль Ахтямзянов, vk.com/udmurtiya18rus

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

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