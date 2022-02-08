Внедорожник оказался в сугробе после столкновения с учебным авто в Ижевске

Фото: Фанис Исмагилов, vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня, 8 февраля, перед пешеходным переходом около трамвайной остановки «Молдавская» в Ижевске произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщают очевидцы, белый внедорожник столкнулся с учебным автомобилем, после чего въехал в сугроб на обочине.
Фото: Шамиль Ахтямзянов, vk.com/udmurtiya18rus
Фото: Шамиль Ахтямзянов, vk.com/udmurtiya18rus
Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются
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