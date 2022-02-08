Последние новости Ижевска на утро 8 февраля: 10 промахов биатлонистки Нигматуллиной, гибель в машине, дистанционные больничные

Центральная площадь Ижевска
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 февраля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет снежная погода.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Новая травматология
Коллаж КП
Про «травматологию на Краева» в Ижевске слышал каждый, даже если не приходилось там бывать. Но историческое здание за годы сильно обветшало, и в мае 2021 года было принято решение закрыть больницу. 1 февраля состоялся долгожданный переезд травмполиклиники на адрес ул. Труда, 1. Побывали в прежнем помещении, а затем посетили новое. Рассказываем и показываем, как там.
Электронные свидетельства о смерти
С 1 марта 2022 года жители России смогут получать электронные свидетельства о смерти по всей стране. Заполнение такого свидетельства будет обязательным. Родственникам погибшего документ никуда предоставлять не надо.
Провал Нигматуллиной
Накануне,7 февраля, в женской индивидуальной гонке на 15 километров биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина провалила стрельбу и пришла к финишу лишь 78-й.
Смерть в машине
В Удмуртии погибли два жителя Башкортостана. Их тела обнаружили в кабине «Газели» у придорожного кафе в Ярском районе республики.
Дистанционные больничные
Пациенты с признаками ОРВИ и коронавируса могут оформить листок нетрудоспособности без посещения больницы.
Новая работа
Алексей Загребин. Архив редакции
Экс-депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин назначен на посты представителя Россотрудничества в Финляндской Республике, руководителя Российского центра науки и культуры в Хельсинки и советника посольства РФ в этой стране.