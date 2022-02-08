4 автомобиля столкнулись на Долгом мосту в Ижевске

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Анна Казанбаева, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 8 февраля, около 15:30, напротив дома №7 по улице Маяковского в Ижевске (Долгий мост) столкнулись 4 легковых автомобиля: «ВАЗ-2107», «Лада Гранта», Renult Logan и Hyundai Solaris. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

«По предварительным данным пострадавших в результате происшествия нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время движение на данном участке ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Принимаются меры по освобождению проезжей части от неисправных машин.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и неукоснительно соблюдать скоростной режим, а также учитывать дорожные и метеорологические условия.

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