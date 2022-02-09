Коронавирус в Удмуртии 9 февраля: 207 госпитализаций и 2254 новых заболевших

За сутки в республике проведено 15 863 тестирования на ковид Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на утро 9 февраля в Удмуртии выявлено 2 254 новых случая коронавируса (новый максимум с начала пандемии). Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 518 детей до 14 лет и 207 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 207 человек.

За сутки в республике проведено 15 863 тестирования на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 38 474 человека.

Зафиксировано 5 смертей. Женщинам было 68, 80 лет. Мужчинам было 33, 70, 78 лет.

1 121 человек выздоровел, их выписали из больницы.

1 033 пациента ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 221 - в тяжелом состоянии, из них 45 - на ИВЛ.

Всего на 9 февраля в Удмуртии зарегистрировано 104 759 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 84 877 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 547 летальных исходов.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 688 234 жителя Удмуртии. Из них 538 848 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 098 человек. 106 966 человек ревакцинировались.

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