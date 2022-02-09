«Газель» насмерть сбила пенсионерку в Ижевске

Проводится расследование. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 8 февраля, около 12:00, напротив дома №37А по улице Молодежной в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 56-летний водитель грузовика «ГАЗ» при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«Женщина-пешеход получила травмы, госпитализирована, но в последствии от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», – сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что начинать движение задним ходом следует лишь при условии, что маневр будет безопасен и не создаст никому помех.

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