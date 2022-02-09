Экс-сотрудника ГИБДД осудили в Ижевске за присвоение бензина

Мужчина полностью признал свою вину
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Удмуртии перед судом предстал бывший сотрудник материально-технической части отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД по Ижевску, обвиняемый в присвоении казенного топлива с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.
Установлено, что обвиняемый похищал предназначенные для служебного автотранспорта горюче-смазочные материалы, которые были вверены ему по службе.
Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
«Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщили «Комсомолке в пресс-службе УМВД по Удмуртии, данный факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ведомства совместно со специалистами ФСБ. Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
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