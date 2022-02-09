Жителей Удмуртии предупредили о снегопаде 9 и 10 февраля

На дорогах образуется снежный накат. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 9 февраля, местами в Удмуртии ожидается сильный снег. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике

«На обледенелой заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит автомобилистов двигаться с безопасной скоростью, соблюдать увеличенную тормозную дистанцию и отказаться от резких маневров.

Как сообщает пресс-служба регионального Комитета по ГО и ЧС со ссылкой на Гидрометцентр республики, предстоящей ночью сильный снег сохранится. Кроме того, ожидается слабая метель.

Днем 10 февраля также ожидается продолжительный снег.

«Ночью и днем 10 февраля снежные заносы на дорогах», — предупредили в ведомстве.

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