18-летнего продавца в Ижевске осудят за непреднамеренное убийство бездомного мужчины

Обвиняемый вытолкнул мужчину на улицу через входную дверь, тот упал и ударился головой. Фото: архив КП в Ижевске

18-летний житель Ижевска предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что в один из дней ноября обвиняемый находился на рабочем месте в овощном магазине, где работал продавцом. В магазин пришел нетрезвый 62-летний мужчина без определенного места жительства и начал приставать к покупателям и нарушать общественный порядок. Продавец неоднократно делал ему замечания и требовал, чтобы мужчина покинул помещение, однако тот не реагировал.

«В связи с этим обвиняемый вытолкнул мужчину из торгового зала на улицу через входную дверь. В результате этого потерпевший упал на пешеходный тротуар, ударившись головой», — говорится в сообщении.

Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. Потерпевшего доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медпомощь, он через две недели скончался.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейший передачи в суд. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

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