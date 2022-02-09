Трех жителей Сарапула осудят за хищение 1000 литров топлива из магистрального нефтепродуктопровода

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В Удмуртии перед судом предстанут трое жителей Сарапула, обвиняемых в краже топлива из магистрального нефтепродуктопровода (пункт «б» части 3 статьи 158 и пункт «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Следствием установлено, что в 2019 году двое обвиняемых задумали похитить дизельное топливо из нефтепродуктопровода, проходящего в районе Камбарки. Мужчины в течение длительного времени искали подходящее место, одновременно подыскивая сварщика. В 2020 году они привлекли к соучастию в преступном замысле своего знакомого, обладавшего профессиональными навыками проведения сварочных работ, а также нашли подходящее место для врезки.

«Обвиняемые выкопали там яму, обеспечивающую доступ к трубопроводу, и с помощью третьего участника группы осуществили незаконную врезку, после чего замаскировали место присоединения», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчины планировали воровать дизельное топливо на постоянной основе, однако их преступную деятельность своевременно пресекли следователи и полицейские. В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года они были задержаны на подъезде к Сарапулу с заполненной топливом 1000-литровой бочкой.

Уголовное дело с обвинительным заключением скоро передадут в суд. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

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