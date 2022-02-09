Повар из Ижевска Елена Зорина примет участие в реалити-шоу «Белый китель» на телеканале «Пятница»

Ранее 39-летняя ижевчанка участвовала в шоу «Адская кухня» (16+) с Константином Ивлевым. Фото: телеканал «Пятница!»

Повар из Ижевска Елена Зорина примет участие в кулинарном реалити-шоу «Белый китель» (0+) на телеканале «Пятница!». Напомним, ранее 39-летняя ижевчанка участвовала в шоу «Адская кухня» (16+) с Константином Ивлевым, однако тогда она не сумела проявить свой талант в полной мере и выбыла из проекта.

Фото: телеканал «Пятница!»

Ведущими и жюри реалити-шоу «Белый Китель» стали гуру ресторанного бизнеса — Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров. Участникам предстоит пройти кулинарные испытания на смекалку и сообразительность, исправить ошибки прошлого и повторить блюда, которые однажды стоили им участия в другом проекте на «Пятнице».

Фото: телеканал «Пятница!»

Победитель проекта заберет главный приз – Белый китель.

Выпуск с Еленой выйдет уже сегодня, 9 февраля, в 22:45 по мск.

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