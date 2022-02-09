Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков в Удмуртии обвиняется в «крышевании» наркодилера

Обвиняемый не отрицает свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Сегодня, 9 февраля, Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения 33-летнему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Глазовский», обвиняемому в получении взяток (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Предварительно установлено, что мужчина получал взятки в виде денег в значительном размере от одного из глазовских наркодилеров, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности. За деньги обвиняемый закрывал глаза на преступную деятельность наркоторговца и оказывал ему покровительство.

«В судебном заседании обвиняемый свою причастность к инкриминируемым преступлениям не отрицал, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку противодействовать следствию, оказывать давление на свидетелей и скрываться он не намерен», — говорится в сообщении.

Суд постановил заключить мужчину под стражу на 2 месяца – по 7 апреля 2022 года.

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Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД и Управления ФСБ России по республике.

Глава МВД региона Максим Тихонов назначил проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов ОВД, а его руководители - привлечены к дисциплинарной ответственности.

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