Коронавирус в Удмуртии 10 февраля: 202 госпитализации и 2374 новых заболевших

1 920 человек выздоровели Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 10 февраля в Удмуртии выявлено 2374 новых случая коронавируса (новый максимум с начала пандемии). Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 460 детей до 14 лет и 301 гражданин старше 65 лет. В ковид-центры госпитализированы 202 человека.

За сутки в республике проведено 11 972 тестирования на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 42 018 человек.

Зафиксировано 8 смертей. Женщинам было 36, 67, 71, 84 года; мужчинам - 70, 81, 83, 86 лет.

1 920 человек выздоровели, их выписали из больницы.

1 052 пациента ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 215 - в тяжелом состоянии, из них 49 - на ИВЛ.

Всего на 10 февраля в Удмуртии зарегистрировано 107 133 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 86 797 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 555 летальных исходов.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 688 541 житель Удмуртии. Из них 539 145 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 115 человек. 107 945 человек ревакцинировались.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Врачи в Ижевске выходили тяжело заболевшего коронавирусом 4-месячного ребенка

Куда жителям Ижевска обращаться с жалобами на снег во дворе и наледь на крышах?

6-летняя девочка погибла при пожаре в Удмуртии