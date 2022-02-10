Главврач ГКБ №7 Ижевска покинул свой пост по собственному желанию

Игорь Стародубцев возглавлял ГКБ №7 с 2011 года. Фото: Амир Закиров

Главный врач Городской клинической больницы Ижевска № 7 Игорь Стародубцев ушел со своего поста по собственному желанию. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в Минздраве Удмуртии.

Временно исполняющей обязанности руководителя клиники назначена Наталья Юзефович, заместитель главного врача по медицинской части.

Стародубцев возглавлял ГКБ №7 с 2011 года. Почему он принял решение уйти, не уточняется. В региональном Минздраве отметили, что это единственное серьезное кадровое изменение в больницах Ижевска.

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