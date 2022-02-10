Жителей Ижевска предупредили о начале искусственного понижения уровня воды в городском пруду

Воду на Ижевском водохранилище спускают ежегодно. Фото: Лада Иванова

Сегодня, 10 февраля, на Ижевском пруду и реке Иж начнется предполоводное понижение уровня воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Воду будут спускать с интервалом 2-3 см в сутки.

«Сработку водохранилища планируют завершить к 25 марта 2022 года на отметке 98 метров Балтийской системы, уровень воды в пруду будет понижен на 1,5 метра», — говорится в сообщении.

В связи с понижением уровня воды на льду могут образовываться трещины, промоины и провалы. Жителей просят воздержаться от выхода на лед и быть предельно внимательными. В случае ЧП необходимо сообщить о нем по телефону 112, либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ижевска по телефону 57-25-12 (работает круглосуточно).

Напомним, воду на Ижевском водохранилище спускают ежегодно. Это мероприятие проводится с целью предотвращения переполнения водоема весенними паводковыми водами.

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