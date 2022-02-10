Прокуратура Удмуртии усмотрела картельный сговор при поставках эндопротезов в больницы республики

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В Удмуртии выявлены признаки картельного сговора двух юрлиц при проведении торгов на поставку эндопротезов в больницы республики. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, отсутствие конкуренции между ними привело к искусственному поддержанию цен на протезы.

«Изучение сведений единой информационной системы в сфере закупок показало, что общество и индивидуальный предприниматель никогда не участвуют в торгах совместно, при этом фактически осуществляют деятельность на одном рынке», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Кроме того, выяснилось, что общество и индивидуальный предприниматель используют для участия в закупках одни и те же компьютеры и статический ip-адрес. Предприниматель предоставил обществу доступ к личному кабинету на торговых площадках, а также свою электронную цифровую подпись.

Таким образом, были нарушены положения Федерального закона «О защите конкуренции». Прокуратура направила материалы проверки в региональное Управление ФАС России. После их рассмотрения было возбуждено антимонопольное дело.

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