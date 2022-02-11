Коронавирус в Удмуртии 11 февраля: 280 госпитализаций и 2501 заболевший

10 человек скончались Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 11 февраля в Удмуртии выявлен 2 501 новый случай коронавируса (новый максимум с начала пандемии). Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 344 ребенка до 14 лет и 314 граждан старше 65 лет.

За сутки в республике проведено 11 508 тестирований на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 42 557 человек.

Зафиксировано 10 смертей. Женщинам было 60, 61, 71, 74 года. Мужчинам было 63, 65, 67, 72, 80, 81 год.

901 человек выздоровел, их выписали из больницы.

1 055 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 236 - в тяжелом состоянии, из них 44 - на ИВЛ.

Всего на 11 февраля в Удмуртии зарегистрировано 109 634 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 87 698 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 565 летальных исходов.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 688 732 жителя Удмуртии. Из них 539 640 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 186 человек. 110 051 человек ревакцинировался

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