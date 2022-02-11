Последние новости Ижевска и России на утро 11 февраля 2022 года: раскрыли тайну убийства 12-летней давности, котик Антошка без век нашел семью и улицы города покоряют лыжники

Антошка родился без век. Фото: страница Анастасии Чупиной «ВКонтакте»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 февраля, пятница. В столице Удмуртии ожидается небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха днем составит -5 …-7 °С. А пока вы настраиваетесь на новый день, предлагаем вам вспомнить главные новости, которые произошли за последние сутки.

Котик Антошка без век нашел семью

Котик перенес редкую операцию на глазах. Все прошло успешно, и только одно было печально: Антошке не могли найти любящую семью. Но вот это свершилось и у Антошки появились любящие хозяева.

Фото: страница Анастасии Чупиной «ВКонтакте»

ДТП с тремя пострадавшими

9 февраля, на третьем километре автодорог Завьялово – Гольяны – Аэропорт в Завьяловском районе Удмуртии произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099» с 47-летним мужчиной за рулем.

Картельный сговор при поставках эндопротезов в больницы

В Удмуртии выявлены признаки картельного сговора двух юрлиц при проведении торгов на поставку эндопротезов в больницы республики. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, отсутствие конкуренции между ними привело к искусственному поддержанию цен на протезы.

Встречи с домашними духами

Домовой считается хозяином жилища. Вот только одним он помогает по хозяйству и даже спасает жизни, а других сильно пугает и душит во сне. «Комсомолка» решила задобрить покровителей домов, рассказав три истории ижевчан о встрече с ними.

Улицы Ижевска покоряют лыжники

На фоне продолжительных снегопадов функциональность Центральной площади Ижевска только расширилась - в частности, площадь стала отличным полигоном для занятий зимними видами спорта. В паблике появилось несколько видеозаписей, на которых можно увидеть лыжника, отрабатывающего технические элементы внутри ледового городка, на детской горке, на лестничном спуске и по краю проезжей части.

Убийца пронес ее тело на руках по городу

В Иркутской области раскрыта тайна гибели бизнес-леди, которую 12 лет назад нашли мертвой в парке.

Зара спела дуэтом с ижевчанкой

Ижевская исполнительница Александра Муканова спела дуэтом с известной российской певицей, заслуженной артисткой России Зарой на телеканале «Звезда» (18+).

Фото: предоставлено героиней

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Зара спела дуэтом с ижевчанкой на федеральном канале