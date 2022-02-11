В Сарапуле задержали подозреваемого в убийстве девушки 12-летней давности

Установить личность погибшей помогла современная методика проведения генотипоскопической экспертизы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сарапуле установлен и задержан подозреваемый в убийстве 26-летней девушки, которое произошло 12 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Тело девушки было обнаружено в сентябре 2009 года в лесополосе на 43-м километре автодороги Сарапул – Тарасово. Тогда специалисты не смогли установить личность погибшей, раскрыть преступление «по горячим следам» не удалось.

Примерно в тот же период в Удмуртии без вести пропала жительница Воткинска того же возраста. Специалисты взяли образцы ее родственников и при помощи современной методики проведения генотипоскопической экспертизы, проведенной сотрудниками ЭКЦ МВД по республике, достоверно установили, что именно ее тело нашли в Сарапульском районе 12 лет назад.

Выяснилось, что девушка ушла из дома за два месяца до случившегося. В ходе допросов была получена информация о знакомом потерпевшей, с которым она накануне исчезновения отправилась искать работу в один из районов республики. На его причастность к убийству косвенно указывал ряд улик.

«В ходе допроса после ознакомления с имеющимися в распоряжении следствия материалами мужчина признался в убийстве женщины, совершенном в ходе ссоры, указал его место и способ», – сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Удмуртии, подозреваемому 40 лет, ранее он был судим и нигде не работает.

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