Хоккеистка из Ижевска сдала положительный тест на ковид на Олимпиаде в Пекине

Фото: Федерация хоккея России

Защитник женской сборной России по хоккею, уроженка Ижевска Мария Печникова сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает RT.

«Марию Печникову вчера забрали на изоляцию. У нее положительный тест», — сообщил журналистам главный тренер Евгений Бобарико.

Ранее ковид подтвердился еще у нескольких наших сборниц.

На групповом этапе российская команда одержала одну победу и трижды проиграла (все три раза - с разгромным счетом). Завтра, 12 февраля, россиянки сыграют в четвертьфинале со сборной Швейцарии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Коронавирус в Удмуртии 11 февраля: 280 госпитализаций и 2501 заболевший

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в Ижевске на ул.Красная 154

Последние новости Ижевска и России на утро 11 февраля 2022 года: раскрыли тайну убийства 12-летней давности, котик Антошка без век нашел семью и улицы города покоряют лыжники