Троллейбусы не идут по улице Советской в Ижевске из-за столкновения трактора и легковушки

Фото: Алина Степанова, vk.com/zlou18

В Ижевске с 10:58 из-за ДТП нет движения троллейбусов 1 и 7 маршрутов по улице Советской, на участке от улицы Пушкинской до Центра. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №1: Дом печати - Воткинское шоссе - ул.Удмуртская - ул.Советская - ул.Пушкинская, далее по маршруту до Дома печати.

Маршрут №7: С ул.Труда до остановки "Стадион "Динамо" по маршруту, далее по ул.Советской, ул.Удмуртской, ул.Дзержинского, ул.Ворошилова до ул.Труда.

Очевидцы в сообществе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин» сообщают, что на улице Советской в районе бывшего здания «Детского мира» легковой автомобиль столкнулся с трактором.

Фото: Алина Степанова, vk.com/zlou18

Фото: Алина Степанова, vk.com/zlou18

«Вроде бы никто не пострадал. Транспорт весь стоит, в обе стороны», - пишет ижевчанка Алина.

ОБНОВЛЕНО: движение троллейбусов открыто в 11:50.

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