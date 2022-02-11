3 человека пострадали в столкновении двух иномарок на улице Берша в Ижевске

Пострадали водитель автомобиля «Ниссан» и две его пассажирки. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 10 февраля, около 00:16, напротив дома №32 по улице Берша в Ижевске произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 23-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не предоставил преимущества движущемуся по главной дороге автомобилю Audi с 40-летним водителем за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» и его пассажиры - 19-летняя и 21- летняя девушки - получили травмы, были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля, выезжающего со второстепенной дороги, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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