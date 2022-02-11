Подержанные автомобили в Ижевске за год подорожали в 1,5 раза

В начале 2022 года на долю Ижевска приходится 0,76% от общероссийского спроса на подержанные авто. Фото: pixabay.com

За последний год средняя цена на автомобиль с пробегом в Ижевске выросла на 48,2% и сейчас составляет 630 100 рублей. Эксперты Авито Авто связывают это с затянувшимся кризисом электронных автокомпонентов.

Только за последний месяц средняя стоимость поддержанного автомобиля в Ижевске увеличилась на 5,2%.

«Цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. В наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы ходовых моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль. Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество», - рассказал управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

В начале 2022 года на долю Ижевска приходится 0,76% от общероссийского спроса на подержанные авто.

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