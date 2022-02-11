Школу №36 в Ижевске присоединят к школе №59

Фото: архив КП в Ижевске

Школу № 59 в Ижевске (ул. Володарского, 52) реорганизуют путем присоединения к ней школы № 36 (ул. Камская, 6А). Как говорится в постановлении за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева, это делается «в целях совершенствования и оптимизации» городской системы образования.

Управлению образования столицы Удмуртии поручено в течение 10 рабочих дней создать комиссию для организации проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств школ, работы по внесению изменений в муниципальное задание и в соглашение о выполнении муниципального задания.

Постановление вступило в силу со дня его подписания 10 февраля 2022 года. Процесс слияния школ должны завершить до 31 июля.

Отметим, что в настоящий момент в 36-й школе обучаются 158 детей, в 59-й – 448.

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