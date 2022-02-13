Как жители Ижевска собираются отмечать День святого Валентина

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Уже завтра день всех влюбленных. Люди обычно делятся на два лагеря: на тех, кто собирается отмечать это праздник и на тех, кто считает это глупостью. Эксперты Авито провели опрос среди ижевчан, находящихся в отношениях, и выяснили, какую сумму жители города собираются потратить на подарки и как проведут этот день.

Из всех респондентов, большая часть (80%) будут отмечать 14 февраля. А 57% опрошенных россиян, что не считают 14 февраля праздником, 10% предпочитают отмечать православный праздник – День Петра и Февронии, 10% убеждены, что День всех влюбленных – это маркетинговый ход бизнеса, а 9% признались, что отмечать 14 февраля не хочет их партнер.

57% ижевчан проведут этот день в домашней обстановке, 30% предпочитают отметить День влюбленных в ресторане, 29% хотят устроить оригинальное свидание, а остальные проведут романтические выходные за городом или пойдут в кино. 11% жителей проведут свидание в онлайн-формате

Также, половина опрошенных предпочитают приобрести подарки до 3000 рублей. В прошлом году максимальная сумма трат на подарки составляла 5000 рублей.

Что интересно, в этом году участники опроса собираются приобрести к празднику более бюджетные подарки – более половины опрошенных из Ижевска (52%) планируют потратить до 3 000 рублей, в то время как в прошлом году максимальной суммой для большинства было 5 000 рублей.

Самые популярными подарками в этом году станут цветы и сладости – по классике. Также, в топе расположились предметы для хобби и отдыха, подарочные сертификаты, ювелирные украшения, а также гаджеты и алкоголь. 2% опрошенных планируют преподнести презент в виде поездки за город.

А если вы все еще не знаете, как провести 14 февраля, «Комсомолка» собрала для вас афишу мероприятий для романтического вечера.

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