Главный корпус оружейного завода в Ижевске признали пригодным для восстановления

Башня находится в плачевном состоянии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Эксперты вынесли свое решение по возможности реставрации Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Как сообщает пресс-служба курирующего проект Центра территориального развития Удмуртии, итоги первого этапа научных изысканий показали, что здание пригодно для восстановления и может быть приспособлено под современное использование.

На данный момент проанализировано фактическое состояние строения: фундамент, перекрытия и стены. Оно оставляет желать лучшего, и зданию требуется комплекс противоаварийных мер, в частности, усиление лестниц и несущих конструкций, а также замена кровли. Предварительно эти работы собираются провести в 2022 году.

Также требуется провести более детальные инженерные и архитектурные изыскания. По контракту их необходимо завершить к 31 июля текущего года. После этого можно будет уточнить стоимость и сроки следующих этапов.

Кроме того, будет организовано социокультурное исследование. Его результаты помогут разработать проект реставрации.

Напомним, в июле 2018 год на башне «Ижмаша» произошло возгорание, из-за которого рухнул металлический шпиль. Несколько лет историческое здание медленно разрушалось. В феврале 2021 года было решено оценить его состояние с целью дальнейшей реставрации. На проведение изыскательских работ выделили более 26 млн рублей.

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