Власти Удмуртии собираются отказаться от продажи «Удмуртавтодора»

Предприятие решено «реанимировать» Фото: Архив КП

В Удмуртии вновь не состоялся аукцион по продаже 100% акций дорожной компании «Удмуртавтодор», которые на данный момент находятся в собственности республики. Как сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия», участников, готовых приобрести акции, не нашлось, в связи с чем власти региона могут принять решение отказаться от планов по приватизации предприятия.

О том, что по мнению Миндортранса, «Удмуртавтодор» следует сохранить, заявила Анна Боталова, министр имущественных отношений Удмуртии. Сейчас подготовлен соответствующий проект, который ожидает решения правительства республики.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, в настоящее время предприятие решено «реанимировать» и продолжить развивать.

«По плану, представленному совету директоров нынешним руководством «Удмуртавтодора», возможности такие есть по сокращению кредиторской задолженности. Главой Удмуртии поставлена задача вывести предприятие на прибыль в течение трех лет», — сообщил изданию министр.

Ранее акции «Удмуртавтодора» уже дважды пытались продать на торгах за 3,3 млрд руб.: в августе и в сентябре 2021 года. Но на аукционы не заявилось ни одного участника. Затем правительство Удмуртии изменило условия приватизации.

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