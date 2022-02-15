Власти Ижевска пообещали, что слияние школ №59 и №36 не отразится на детях и родителях

Реорганизация завершится в августе 2022 года. Фото: пресс-служба города Ижевска

В администрации Ижевска прокомментировали предстоящую реорганизацию школы №59. Напомним, к ней собираются присоединить школу №36. Как пояснили в пресс-службе города, решение было принято на комиссии Министерства образования и науки Удмуртии при участии родителей учеников и руководителей обеих школ.

«Школа №36 достаточно небольшая. Еще в прошлом году она состояла из двух корпусов – на улицах Ракетная и Камская. В начале учебного года все дети, проживающие на ул. Ракетная, были закреплены за новой школой на ул. И. Закирова. Сейчас в школе обучаются 160 детей, и при реорганизации они останутся учиться в этом же корпусе. Классы здесь небольшие – 12-16 человек. Слияние школ – в первую очередь, новые возможности для образовательного процесса и педагогов. Ни на родителей, ни на детей процесс реорганизации никак не повлияет», – объясняет начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Сообщается, что благодаря укрупнению школы №59 появится возможность более эффективно использовать финансы и материально-технические возможности. К примеру, хоккейная коробка школы №39 и стадион школы №59 станут доступны всем ученикам.

Завершиться процесс реорганизации должен уже в августе, таким образом, с 1 сентября останется одно учреждение за номером 59, имеющее два корпуса на улицах Камской и Володарского.

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