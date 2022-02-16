Погода в Ижевске на 16 февраля: небольшой снег и до -4 °С

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии местами небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра. Температура воздуха днем составит -2.. -4 °С. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Ночью ожидается от -4 до -6 °С и небольшой снег.

На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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