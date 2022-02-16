Коронавирус в Удмуртии 16 февраля: 188 госпитализированных и 2 898 заболевших

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По состоянию на утро 16 февраля в Удмуртии зафиксировано 2 898 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Среди заболевших 407 детей и 411 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 188 человек.

958 человек за минувшие сутки выздоровели.

К сожалению, 13 пациентов скончались. Мужчинам было 58, 61, 63, 65, 67, 80 лет. Женщинам 47,74,84,79,81,83 и 90 лет.

Всего на 16 февраля в Удмуртии зарегистрировали 123 396 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 92 230 человек выздоровели и 3 607 скончались.

В настоящее время 40 816 человек с легким течением заболевания лечится амбулаторно. 1 123 пациента ковид-центра находятся в состоянии средней тяжести. 286 человек – в тяжелом состоянии. На ИВЛ сейчас 60 пациентов.

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