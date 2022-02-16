Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина стала серебряным призером в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото: Nordic Focus, Союз биатлонистов России

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошла женская эстафета по биатлону. Спортсменки преодолели дистанцию в 6 км. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Нашу страну представляли: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и наша звездочка Ульяна Нигматуллина.

На первых этапах наши спротсменки Ирина Казакевич и Кристина Резцова вывели нашу сборную в лидеры. Однако Светлане Мироновой на третьем этапе не удалось выйти вперед из-за промахов в стрельбе. Из-за штрафного круга, Светлана передала эстафету Нигматуллиной третьей. Она отстала от соперниц на 13,5 сек.

Ульяна показала отличную работу на первом рубеже и смогла выйти на второе место. Во время стрельбы в положении стоя спортсменка допустила одну промашку. Но дополнительный патрон и мастерство девушки помогли удержать позиции.

После стрельбы на заключительном отрезке Ульяна Нигматуллина приложила все усилия и смогла вырваться вперед. Спортсменка пришла к финишу второй.

Победителями эстафеты стала сборная Швеции. Ей удалось обогнать наш квартет на 12 секунд.

Напомним, что ранее на этой же Олимпиаде Нигматуллина стала бронзовой призеркой в смешанной эстафете.

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