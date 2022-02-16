Реконструкцию дороги Ижевск – Сарапул планируют завершить к концу 2025 года

Второй этап реконструкции затронет самую большую протяженность дорог - 18 265 км. Фото: архив

Весной 2022 года начнут ремонтировать трассу Ижевск – Сарапул. Протяженность дороги, которая будет подвергнута ремонту, составит почти 30 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Из-за большого объема работ было принято решение разделить реконструкцию на три этапа: первый и третий этапы продлятся с 2022 года по 2023-й, а второй этап – с 2023-го по 2025-й.

Планируется расширить проезжую часть на 9 км.

В рамках будущей реконструкции задумано сделать дополнительные полосы на подъем, устройство переходно-скоростных полос на пересечениях, примыканиях и остановках общественного транспорта. Эти изменения помогут сделать движение автомобилей по Сарапульскому тракту безопасным и более удобным для водителей.

Первый этап работ начнется уже этой весной и будет проходить в пределах деревни Каменное. Протяженность дороги составит 2,2 км. На данном участке планируют сделать расширение проезжей части до 4 полос с тросовым ограждением. Также в планах сделать дополнительную полосу движения, светофор, современное освещение, тротуары и направляющие устройства для пешеходов.

Третий этап ремонтных работ будет проходить на въезде в Сарапул. Он охватит 8991 км, где будет сделан пешеходный переход со светофором. Реконструкция коснется и кольцевой развязки в черте города Сарапула, а также моста, который раскинулся на реке Большой Сарапулке. Его отремонтируют уже в 2022 году.

Второй этап реконструкции затронет самую большую протяженность дорог – 18 265 км.

Для удобства и продуктивности работы разделили на два пусковых комплекса. Старт ремонта в 2023 году.

К концу 2025 года ремонтные работы полностью завершатся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мыльная борода: присылайте фотографии малышей во время веселого купания и получайте призы

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

За прошлый год 3915 жителей Удмуртии пострадали от укусов животных

Рассказы о любви лжепоклонников стоили одной из Бурановских бабушек из Удмуртии около 1,5 млн рублей

К ЧИТАТЕЛЮ: вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации ижевской «Комсомолки»? Пишите нам в Viber – 89120070806.