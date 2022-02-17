Коронавирус в Удмуртии 17 февраля: 195 госпитализированных и 2 955 заболевших

Заболеваемость продолжает расти Фото: Архив КП

За сутки в Удмуртии выявили 2 955 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает опрештаб региона в соцсетях.

Проведено тестов 9 185:

Госпитализировали: 195 человек

Выздоровели: 1 004 человек

Скончались: 14 человек (мужчинам было 63, 71, 75, 82, 83, 83, 88, 89 лет, женщинам — 73, 76, 77, 82, 84, 84 года)

Вакцинировали: 690 445, из них 541 758 получили второй компонент, а 118 343 привились «Спутником Лайт».

С легким течением заболевания под наблюдением в больницах находятся 38 543 пациента. В состоянии средней тяжести находятся 1 148 жителей, в тяжелом — 277, из них 63 на ИВЛ.

Среди заболевших 577 детей до 14 лет и 432 жителя старше 65 лет.

Всего выявлен 126 351 случай коронавируса в регионе. 93 234 пациента справились с болезнью, 3 621 скончался.

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