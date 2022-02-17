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Общество17 февраля 2022 5:21

Четыре населенных пункта в Балезинском районе Удмуртии остались без холодной воды

Произошла авария на насосной станции
Анастасия Захарова
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Жителей просят сохранят спокойствие

Жителей просят сохранят спокойствие

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Поселок Балезино, а также деревни Кестым, Кожило и Такапи остались без холодной воды из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщает администрация Балезинского района.

Там добавили, что проводится ремонт. МЧС по Удмуртии просит жителей сохранять спокойствие и следить за новостями.

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