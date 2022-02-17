Уборка снега пройдет в Ижевске на улицах Мужвайской, Пастухова, Барышникова и других в ближайшие дни

Уборка снега пройдет в разных районах. Фото: Дмитрий Селезнев
Пресс-служба Ижевска опубликовала график уборки и вывоза снега до 26 февраля. Автомобилистов просят убрать машины на время расчистки, иначе город останется неаккуратным.
Кстати, ГИБДД связывается с водителями и просит переставить транспорт, если он мешает уборке.
График:
Фото: пресс-служба Ижевска
17 февраля:
- ул. Мужвайская от Клубной до О. Драгунова
Фото: пресс-служба Ижевска
Ночь с 17 на 18 февраля:
- проезд от Барышникова, от дома 31а до Барышникова, 35;
- ул. Новая Восьмая от Холмогорова до Центра репродуктивного здоровья
Фото: пресс-служба Ижевска
Ночь с 18 на 19 февраля:
- ул. Пастухова от Пушкинской до Красноармейской;
- ул. Сакко и Ванцетти от Щорса до Удмуртской;
Фото: пресс-служба Ижевска
- пер. Интернациональный
Ночь с 20 на 21 февраля:
- ул. Цветочная;
- ул. С. Ковалевской от Грибоедова до Авангардной
Ночь с 21 на 22 февраля:
- ул. Т. Барамзиной;
- ул. Наговицына от 50 Лет Октября до Пушкинской
Ночь с 22 на 23 февраля:
- ул. Труда;
- ул. Красногеройская
Ночь с 23 на 24 февраля:
- ул. Берша вдоль Берша, 32-36
Ночь с 24 на 25 февраля:
- ул. Рупасова от Молодежной до 40 Лет Победы;
- пер. Октябрьский%
- ул. В. Сивкова от Чугуевского до К. Либкнехта
Ночь с 25 на 26 февраля:
- пер. Спартаковский от Фронтовой до Совхозной.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как проходит уборка снега в этом сезоне.
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