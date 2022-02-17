Уборка снега пройдет в Ижевске на улицах Мужвайской, Пастухова, Барышникова и других в ближайшие дни

Уборка снега пройдет в разных районах. Фото: Дмитрий Селезнев

Пресс-служба Ижевска опубликовала график уборки и вывоза снега до 26 февраля. Автомобилистов просят убрать машины на время расчистки, иначе город останется неаккуратным.

Кстати, ГИБДД связывается с водителями и просит переставить транспорт, если он мешает уборке.

График:

Фото: пресс-служба Ижевска

17 февраля:

- ул. Мужвайская от Клубной до О. Драгунова

Фото: пресс-служба Ижевска

Ночь с 17 на 18 февраля:

- проезд от Барышникова, от дома 31а до Барышникова, 35;

- ул. Новая Восьмая от Холмогорова до Центра репродуктивного здоровья

Фото: пресс-служба Ижевска

Ночь с 18 на 19 февраля:

- ул. Пастухова от Пушкинской до Красноармейской;

- ул. Сакко и Ванцетти от Щорса до Удмуртской;

Фото: пресс-служба Ижевска

- пер. Интернациональный

Ночь с 20 на 21 февраля:

- ул. Цветочная;

- ул. С. Ковалевской от Грибоедова до Авангардной

Ночь с 21 на 22 февраля:

- ул. Т. Барамзиной;

- ул. Наговицына от 50 Лет Октября до Пушкинской

Ночь с 22 на 23 февраля:

- ул. Труда;

- ул. Красногеройская

Ночь с 23 на 24 февраля:

- ул. Берша вдоль Берша, 32-36

Ночь с 24 на 25 февраля:

- ул. Рупасова от Молодежной до 40 Лет Победы;

- пер. Октябрьский%

- ул. В. Сивкова от Чугуевского до К. Либкнехта

Ночь с 25 на 26 февраля:

- пер. Спартаковский от Фронтовой до Совхозной.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как проходит уборка снега в этом сезоне.

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