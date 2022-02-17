Деньги со счета жительницы Ижевска сняли из-за номера телефона, которым она не пользовалась полгода

Номер телефона был привязан к действующему мобильному банку. Фото: Pixabay

26-летний житель Ярского района купил сим-карту с номером, который раньше принадлежал 24-летней ижевчанке, и воспользовался этим в корыстных целях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина после покупки симки обнаружил, что к номеру привязан действующий мобильный банк. Тогда он списал с чужого счета 2500 рублей. Потерпевшая заметила это и обратилась в полицию. Номером она не пользовалась более полугода.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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